ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

По данным фонда, 79% респондентов страны считают, что он работает хорошо

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78%, 79% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 19 по 22 декабря среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (79% - минус 2 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса (минус 2 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (минус 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 41% (минус 1 п.п.), КПРФ - 8% (без изменений), ЛДПР - 10% (без изменений), "Справедливой России" - 4% (без изменений), "Новых людей" - 4% (без изменений).