В Москве построили и реконструировали более 1,8 тыс. км газопроводов за 15 лет

При строительстве и реконструкции используются материалы и оборудование отечественного производства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. км газопроводов построено и реконструировано в столице за 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

"Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. За 15 лет реконструировали свыше 1,1 тыс. км газопроводов и построили более 700 км", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что специалисты АО "Мосгаз" используют комбинированный метод прокладки труб: традиционный открытый способ и бестраншейные технологии, которые применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.

"Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - добавили в пресс-службе.

Там добавили, что при строительстве и реконструкции газопроводов в Москве используются материалы и оборудование отечественного производства. "Продолжается оснащение столичных газовых сетей запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты", - заключили в комплексе.