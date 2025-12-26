Кабмин направит регионам более 930 млн рублей на льготные лекарства

Средства поступят 11 регионам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство России направит дополнительно 11 регионам свыше 930 млн рублей на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

"На бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан ряду регионов будет дополнительно направлено свыше 930 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства поступят 11 регионам, заявившим о такой потребности", - сообщила пресс-служба кабмина.

В списке регионов - Карелия, Коми, Республика Крым, Марий Эл, Тыва, Чувашия, а также Архангельская, Волгоградская, Орловская, Свердловская и Томская области.

Уточняется, что льготными лекарствами и медизделиями, потребность в которых определяется лечащим врачом, обеспечиваются инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Также на поддержку могут претендовать награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда".