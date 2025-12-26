ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 81%

По данным центра, уровень одобрения деятельности президента снизился до 77%

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 15 по 21 декабря, составляет 80,8%, таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% участников опроса (минус 0,6 п. п.), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,9 п. п. и составляет 77%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 49,5% опрошенных (плюс 1,2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,7% респондентов (плюс 0,3 п. п.). О доверии Мишустину заявили 60% опрошенных (минус 0,2 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35% (плюс 2,2 п. п.), лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 30,7% (плюс 0,8 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,6% (плюс 1,7 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,6% (минус 1,1 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 35,2% (минус 0,8 п. п.), КПРФ - 8,8% (минус 0,3 п. п.), ЛДПР - 10,7% (плюс 0,5 п. п.), "Справедливой России" - 5,4% (без изменений), "Новых людей" - 7,7% (минус 0,5 п. п.).