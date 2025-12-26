Собянин: метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно

Без перерыва будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов, сообщил мэр

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) в новогоднюю ночь будут рaботать круглосуточно. В поездах запланирована трансляция новогоднего поздравления президента, написал на своей странице в MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что особый грaфик работы создан для того, чтобы москвичи и гости столицы смогли спокойно добраться домой, в гости и на праздничные мероприятия.

Также 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов будут курсировать без перерыва; круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, в частности первый Московский трамвайный диаметр Т1; 18 регулярных ночных маршрутов продолжат своб работу в обычном режиме.

"С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным. На МЦД - по действующим тарифам. В метро организуют трансляцию новогоднего обращения президента России", - добавил Собянин.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД - до 03:00.