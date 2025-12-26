Дмитрий Патрушев принял участие в акции "Елка желаний"

Вице-премьер исполнит мечты трех мальчиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Таганрога

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев принял участие в акции "Елка желаний", пообещав исполнить мечту мальчика из Москвы, мальчика из Санкт-Петербурга и мальчика из Таганрога.

Вице-премьер снял три открытки с новогодней елки. Восьмилетний Матвей из Москвы мечтает о туристической палатке. "Матвей, с удовольствием исполню твою мечту, подарю тебе на Новый год палатку и уверен, что летом у тебя появится возможность ее использовать. Все наши леса, все наши просторы великой страны для тебя открыты. Сможешь насладиться природой и попутешествовать. В 8 лет, надеюсь, что вместе с родителями", - сказал Патрушев.

12-летний Игорь из Санкт-Петербурга мечтает о складном велосипеде. "Игорь, отличная мечта, очень правильное желание. Я помню, как на летних каникулах, находясь у бабушки в деревне, с удовольствием катался на велосипеде. Тоже, наверное, летний подарок. Но подарю я его тебе на Новый год, а летом-весной сможешь уже на нем начать кататься", - добавил вице-премьер.

15-летний Дмитрий из Таганрога Ростовской области мечтает побывать в Бронетанковом музее в городе Кубинке. "Дорогой тезка, с удовольствием твою мечту исполню. Приезжай в Москву, обязательно побываем в Кубинке, побываем в бронетанковом музее. Это один из самых интересных музеев, посвященных технике. Там представлены различные экспонаты, которых нет больше нигде. По сути, они единственные в своем экземпляре. И думаю, что это путешествие, это посещение доставит тебе массу удовольствия", - сказал Патрушев.

Вице-премьер также добавил, что на рубеже защиты Москвы во времена Великой Отечественной войны сегодня расположен музей отечественной военной истории. "Там, помимо бронетанковой техники, есть еще и артиллерийские системы, есть мотоциклы, есть другая техника, которая, думаю, тоже представит для тебя интерес, если ты увлекаешься военной историей. Думаю, что, если у тебя возникнет желание, мы еще и этот музей сможем с тобой посетить. На Новый год должны мечты и желания сбываться", - сказал Патрушев.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.