АСИ исполнило желание 12-летней девочки из Москвы в рамках "Елки желаний"

Благодаря агентству Женя смогла посетить столичный кондитерский концерн "Бабаевский"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) исполнило желание 12-летней девочки Жени из Москвы, которая мечтала посетить шоколадную фабрику, в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Евгения, 12 лет, Москва. Мечтает посетить шоколадную фабрику. Мечты сбываются!" - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Благодаря агентству Женя смогла посетить кондитерский концерн "Бабаевский" в Москве. "Спасибо большое Агентству стратегических инициатив. Нам очень понравилось на экскурсии - нам рассказали об истории шоколада. Спасибо большое за то тепло, которое вы нам подарили", - поделилась мама Жени.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.