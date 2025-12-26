На ЗАЭС подготовили спасательные бригады на случай радиационной аварии

Добровольцы отработали ключевые навыки в условиях, приближенных к реальным

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Двухнедельную подготовку и аттестацию добровольных спасательных бригад для работы в условиях радиационной аварии завершили на Запорожской АЭС. Об этом сообщили на станции.

"На Запорожской АЭС завершилась подготовка и итоговая аттестация нештатных аварийно-спасательных формирований из сотрудников станции. Добровольцы прошли интенсивный двухнедельный курс под руководством специалистов аварийно-технического центра Росатома", - говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

Отмечается, что добровольцы отработали ключевые навыки в условиях, приближенных к реальным: эвакуацию пострадавших, использование средств индивидуальной защиты и приборов радиационной разведки, оказание первой помощи. На ЗАЭС добавили, что особое внимание уделили психологической устойчивости и оперативности в стрессовой обстановке.

Аттестационная комиссия подтвердила готовность всех участников по итогам обучения. Добровольцы получили удостоверения о повышении квалификации, дающие допуск к ликвидации последствий возможных аварий, заключили на станции.