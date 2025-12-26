В "Москино" и ГУМе прошли тематические предновогодние регистрации брака

Всего для проведения церемоний в столице доступно свыше 60 площадок

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Столичные ЗАГСы провели тематические предновогодние церемонии бракосочетания в доме Деда Мороза в кинопарке "Москино", а также в кинозале ГУМа, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В преддверии праздника ЗАГСы Москвы подготовили для столичных молодоженов особенные церемонии бракосочетания. Так, в последнюю красивую дату года, 25 декабря, прошли 22 эксклюзивные торжественные регистрации брака в доме Деда Мороза в кинопарке "Москино" и впервые в кинозале ГУМа, который станет еще одной площадкой проекта "Новые адреса счастья" в 2026 году. В этой локации парам будет доступно 12 дат, а первые церемонии пройдут уже 30 января", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Отмечается, что зал "Киносалон" в ГУМе - это камерное арт-пространство, выполненное в темно-синей романтической цветовой гамме. Специально для церемоний бракосочетания его украсили свадебным декором. Подать заявление на регистрацию брака в ГУМе можно лично во Дворце бракосочетания №3 и на портале государственных услуг или на mos.ru.

Дом Деда Мороза в кинопарке "Москино" - это уютный домик с волшебным интерьером, который украшает новогодняя елка, портреты новогоднего волшебника, письма с пожеланиями. Кинопарк "Москино" вновь станет площадкой для церемоний бракосочетания в 2026 году. Для пар доступно 13 дат с апреля по сентябрь. Подать заявление можно лично во Дворце бракосочетания Южное Бутово и на портале государственных услуг или на mos.ru.

Всего для проведения церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны.