Погибших при взрыве на юге Москвы полицейских похоронят с воинскими почестями

Сотрудники погибли при задержании злоумышленника

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Московские полицейские провожают в последний путь своих коллег, 24-летнего Илью Климанова и 25-летнего Максима Горбунова, которые погибли при взрыве на юге Москвы при задержании злоумышленника, они будут похоронены с воинскими почестями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня на территории управления внутренних дел по Южному административному округу г. Москвы проходит траурная церемония прощания с инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по г. Москве Ильей Климановым и Максимом Горбуновым, погибшими при исполнении служебного долга 24 декабря 2025 года", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в церемонии принимают участие родные и близкие офицеров, руководство, личный состав и ветераны Главного управления МВД России по Москве, коллеги погибших и представители органов исполнительной власти.

Несколько тысяч сотрудников пришли проститься со своими товарищами. К ним присоединились жители города. "После завершения траурной церемонии Илья Климанов и Максим Горбунов будут похоронены с воинскими почестями", - добавили в главке.

О погибших полицейских

Лейтенант полиции Илья Алексеевич Климанов родился 1 августа 2001 года в городе Ступино Московской области, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года.

Лейтенант полиции Максим Владимирович Горбунов родился 11 февраля 2000 года в городе Ступино Московской области. Поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, дома остались жена и девятимесячная дочь.