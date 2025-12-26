Житель Прикамья выиграл в лотерею более 31 млн рублей, не угадав ни одного числа

Выигрыш семья мужчины планирует потратить на покупку квартиры в Краснодарском крае

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Житель Пермского края выиграл в лотерею более 31 млн рублей, не угадав ни одного числа в билете. Об этом сообщает пресс-служба официального распространителя всероссийских государственных лотерей "Столото".

"По просьбе мамы Евгений П. из Пермского края купил в мобильном приложении "Столото" билет на 155875-й тираж гослотереи "Все или ничего" и по результатам розыгрыша выиграл суперприз в размере 31 531 470 рублей. При этом мужчина не угадал ни одного числа, так как по правилам лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного", - сообщили в "Столото".

Свой билет житель Прикамья купил в мобильном приложении гослотереи. Выигрыш семья мужчины планирует потратить на покупку квартиры в Краснодарском крае, где сейчас работает победитель.

"Столото" - крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. С 2014 года все лотереи в России являются государственными, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые "Столото", являются источником пополнения бюджетов России разных уровней. В частности, целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.