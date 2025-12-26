В базу "Миротворца" попали еще 25 детей

Это несовершеннолетние граждане России, Таджикистана и Украины 2019 - 2023 годов рождения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" 26 декабря внесли еще 25 несовершеннолетних. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Все они родились в период с 2019 по 2023 год. Согласно данным сайта, среди них есть граждане России, Таджикистана и Украины.

Как отмечал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей.

На "Миротворце" систематически появляются личные данные детей. В базу сайта включают несовершеннолетних в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.