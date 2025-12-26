Жога: три свердловских сотрудника МЧС получили медали "За отвагу на пожаре"

Речь идет о полковнике внутренней службы Валерии Казакове, полковнике внутренней службы Денисе Гашкове и командире отделения 223 пожарно-спасательной части Константине Дягилеве

Полпред президента в УФО Артем Жога © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога вручил медали "За отвагу на пожаре" трем свердловским спасателям, участвовавшим в ликвидации крупных пожаров. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Вручил медали "За отвагу на пожаре" трем профессионалам своего дела, которые проявили стойкость и силу воли в экстренных ситуациях. <…> Полковник внутренней службы Валерий Казаков более суток координировал тушение пожара в Сосьве, <…> более суток он провел на боевом посту, без сна и отдыха, рискуя собой. Полковник внутренней службы Денис Гашков противостоял лесному пожару в поселке Шайдуриха Невьянского района, лично занимался эвакуацией людей с баз отдыха, успокаивал их и помогал не поддаваться панике. А командир отделения 223 пожарно-спасательной части Константин Дягилев бесперебойно осуществлял тушение огня в поселке Первомайский, его профессиональные действия позволили предотвратить взрыв", - написал он.

В 2023 году Свердловская область столкнулась с сильными пожарами. Так, в Сосьве 25 апреля на одной из лесопилок загорелись отходы деревообработки и мусор, в результате огонь распространился на поселок, сгорели более сотни домов, хозпостройки, а также лечебно-исправительное учреждение №23 - огонь распространился на 9 тыс. кв. м, при пожаре погибли два человека, был введен режим ЧС. В июле в селе Шайдуриха из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений, жителей населенного пункта эвакуировали, специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м, сгорел 41 дом. В поселке Первомайский в мае в результате перехода лесного пожара произошло возгорание складов с порохом, три склада удалось спасти от огня.