Обход Нижнекамска и Набережных Челнов станет платным с 31 декабря

КАЗАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Обход Нижнекамска и Набережных Челнов, который передан в доверительное управление Госкомпании "Автодор", станет платным в ночь с 30 на 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "Автодора".

"Ранее автомобильная дорога эксплуатировалась в бесплатном режиме и обустраивалась для оказания пользователям инфраструктурной услуги. Распоряжением правительства Российской Федерации № 946-р от 18 апреля 2025 года установлено, что участок будет эксплуатироваться на платной основе. Платность будет введена в ночь с 30 на 31 декабря в 00:00", - говорится в сообщении.

Стоимость проезда от Набережных Челнов до Нижнекамска для легковых автомобилей составит 486 рублей, от Нижнекамска до Бегишево - 278 рублей, от Набережных Челнов до Бегишево - 208 рублей.

В пресс-службе уточнили, что на участке применяется безбарьерная система взимания платы "Свободный поток".

Отмечается, что обход Нижнекамска и Набережных Челнов относится к автомобильным дорогам технической категории IБ, имеет четыре полосы движения - по две в каждом направлении. В составе участка 10 мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов. "Пользователям доступны многофункциональные зоны дорожного сервиса с автозаправочными станциями, кафе и санитарными комнатами", - говорится в сообщении.