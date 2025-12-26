МВД могут передать право утверждать перечень профессий для некоторых иностранцев

Ведомство также может начать устанавливать случаи осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно пребывающими или проживающими в РФ вне пределов региона, на территории которого им выдано разрешение на работу

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. МВД России может получить некоторые полномочия Минтруда РФ, в частности утверждение перечня профессий иностранных граждан - квалифицированных специалистов, которые имеют право получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Это следует из подготовленного проекта постановления правительства.

"Проектом постановления предусматривается признание утратившими силу отдельных пунктов положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, <...> в целях передачи МВД России полномочий Минтруда России по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, МВД может перейти право устанавливать случаи осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, временно пребывающими или проживающими в РФ вне пределов региона России, на территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание). Также МВД предлагается утверждать перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющимся у них профессии (специальности), на которых квоты на выдачу иностранным гражданам не распространяются.

Проект постановления правительства РФ разработан во исполнение подпункта перечня поручений президента России и поручения кабмина.