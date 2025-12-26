ЛДПР предложила разрешить получать данные владельцев земли для решения споров

Авторы инициативы подчеркивают, что предлагаемые изменения сохраняют защиту персональных данных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, который позволит получать данные о владельце земельного участка, если истцу неизвестны его фамилия, имя и отчество. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ. Так, по делам об установлении границ земельных участков, об исправлении ошибок в едином государственном реестре недвижимости и по другим аналогичным спорам информация о владельце участка будет предоставляться по запросу суда органами Фонда пенсионного и социального страхования, налоговыми или органами внутренних дел, а также ППК "Роскадастр".

Как отмечается в пояснительной записке, с марта 2023 года персональные данные владельцев недвижимости, включая фамилию, имя и отчество, по общему правилу не раскрываются третьим лицам. В результате люди либо отказываются от защиты своих прав, либо вынуждены искать информацию самостоятельно.

Авторы инициативы подчеркивают, что предлагаемые изменения сохраняют защиту персональных данных, поскольку сведения будет запрашивать не истец, а суд после принятия искового заявления.