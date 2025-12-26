Балицкий сообщил, что урегулировал с главой ЦИК "проблемные вопросы"
МЕЛИТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации провели встречу, на которой урегулировали проблемные вопросы. Об этом глава области написал в своем Telegram-канале.
"Урегулировали с Эллой Александровной проблемные вопросы, которые были поводом тиражирования недостоверной информации вокруг наших взаимоотношений в отдельных СМИ. Благодарен Элле Александровне за конструктивный диалог и понимание по всем вопросам. Нам важно сконцентрироваться на эффективной подготовке к выборам в 2026 году", - написал он.