Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой

Президент назвал актрису искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РФ Веры Алентовой, сообщается на сайте Кремля.

Актриса умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Это произошло после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

"Вера Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, которому посвятила многие годы своего творческого пути", - говорится в послании главы государства.