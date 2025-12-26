В регионах РФ запустят пилотные проекты по рекультивации техногенных объектов

Переработка техногенных отходов формирует основу новой отрасли, создающей долгосрочные экологические, социальные и экономические эффекты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и группа "Роснано" по поручению президента РФ приступили к реализации пилотных проектов по рекультивации ранее нарушенных разработкой месторождений и переработке техногенных образований (ТГО) с извлечением полезных и ценных компонентов, включая редкие и редкоземельные металлы (РЗМ), сообщили в пресс-службе Роснано.

"Ключевая цель пилотных проектов - ликвидация накопленного экологического вреда. При этом такие проекты позволяют одновременно тестировать и модели, и технологии на конкретных объектах со своей спецификой. А возможности извлечения большого объема ценных компонентов значительно повышают экономическую привлекательность формируемой отрасли", - сообщил генеральный директор АО "Эфир", руководитель экологического направления группы "Роснано" Иван Ожгихин, чьи слова приводит пресс-служба.

По данным группы "Роснано", в России накоплено свыше 100 млрд тонн отходов производства, к 2050 году этот объем может превысить 200 млрд тонн. Площадь их размещения достигает 1 600 кв. км, а к середине века может увеличиться до 8 000 кв. км. При этом до 80% накопленных отходов поддаются переработке, что позволяет направлять прибыль от реализации извлеченного сырья на восстановление территорий. Рыночный эквивалент стоимости находящихся в ТГО ценных компонентов превышает 1 трлн рублей.

АСИ и группа "Роснано" прорабатывают предложения, направленные на создание благоприятных условий для запуска и масштабирования проектов по переработке ТГО. Речь идет, в частности, о поэтапной инвентаризации таких объектов, упрощении доступа инвесторов к техногенным месторождениям, создании реестра участников рынка и единых технологических требований к разработке объектов ТГО с обязательной рекультивацией территорий после извлечения ценных компонентов. Также предполагаются поддержка научных исследований и опытно-промышленных разработок, а для зрелых проектов - меры экспортной поддержки. Рассматриваются и современные финансовые инструменты и механизмы привлечения частного капитала, включая цифровые решения.

Заместитель генерального директора АСИ Георгий Белозеров подчеркнул, что значительную часть объектов накопленного экологического вреда можно рассматривать как техногенные месторождения. По его словам, уже сегодня существуют технологии, позволяющие при наличии управленческой воли воспринимать практически все как ресурс, а ключевая задача заключается в том, чтобы выстроить понятные, прозрачные и воспроизводимые механизмы, позволяющие тиражировать такие решения и привлекать частные инвестиции. Он добавил, что переработка техногенных отходов формирует основу новой отрасли, создающей долгосрочные экологические, социальные и экономические эффекты.

Пилотные проекты

Перечень пилотных проектов представлен на совещании в АСИ с участием представителей Минпромторга, Минприроды, Минфина, Минобрнауки и Минэкономразвития России. В Башкортостане запланирована рекультивация объектов с извлечением золота, меди и других полезных компонентов, при этом предложено создать в республике экспериментально-правовой режим для сокращения сроков запуска рекультивации за счет параллельного прохождения процедур. В Мурманской области планируется переработка отходов горнометаллургического комбината, в Московской области - отходов фосфогипса с извлечением редкоземельных металлов и выпуском гипсовой продукции, в Тульской области рассматривается запуск глубокой переработки золошлаков для производства керамзита и строительных материалов.

Представители Минприроды России подтвердили готовность сопровождать пилоты в приоритетном порядке и оценить достаточность действующих регуляторных инструментов. Директор департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России Евгений Танин сообщил, что министерством принят комплекс мер для стимулирования вовлечения в освоение отходов недропользования.

Среди них - возможность действующим недропользователям без самостоятельной лицензии добывать полезные ископаемые из накопленных отходов недропользования, введение института "второоткрывательства", а также расширение прав пользователей недр по распоряжению отходами. По его словам, в отрасли созданы привлекательные механизмы для повторного освоения техногенных объектов, и министерство готово поддерживать инвесторов.

Реализация пилотных проектов по переработке техногенных образований и извлечению ценных компонентов, включая редкие и редкоземельные металлы из отходов недропользования и производства, осуществляется в рамках поручения президента РФ от 14 августа 2025 года № Пр-1826, направленного на укрепление технологического суверенитета и экономического роста России.