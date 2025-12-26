Мишустин выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой

Премьер-министр отметил большой вклад актрисы в развитие российской культуры

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким народной артистки РФ Веры Алентовой, отметив ее большой вклад в развитие российской культуры. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Ушла из жизни одна из самых блистательных, обаятельных и любимых актрис нашей страны - Вера Валентиновна Алентова. Яркий представитель известной творческой династии, Вера Валентиновна посвятила свою жизнь служению театральному и кинематографическому искусству, внесла большой вклад в развитие российской культуры. Уникальный талант, мастерство перевоплощения и неповторимая индивидуальность воплотились в разнообразные запоминающиеся образы, наполненные глубоким содержанием и искренностью, покорившие многочисленных поклонников", - говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что фильмы с участием Алентовой по праву стали классикой, вошли в золотой фонд отечественного кино. "Память о Вере Валентиновне навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал и любил. Прошу передать слова сочувствия и поддержки ее родным, близким и коллегам", - добавил он.

Алентова умерла в возрасте 83 лет. Это произошло после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Церемония прощания с актрисой состоится в стенах Московского драматического театра имени Пушкина, где она прослужила 60 лет.

Об Алентовой

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1960 году вместе с матерью была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина, в котором проработала один театральный сезон, дебютировав в спектакле "Иркутская история".

В 1961 году уехала в Москву, где в 1965 году окончила актерский факультет школы-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина.

В кино дебютировала в роли учительницы Лидии Федоровны в фильме "Дни летные". Известность получила благодаря роли в фильме "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, который был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".