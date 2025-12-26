На Ямале заработала включающая более 200 точек Wi-Fi интерактивная карта

К точкам можно подключиться даже в период ограничений мобильного интернета

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 200 общественных мест с бесплатной сетью Wi-Fi FreeYamal теперь доступны на Единой картографической системе Ямало-Ненецкого автономного округа. К точкам можно подключиться даже в период ограничений мобильного интернета, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Более 200 общественных мест с бесплатной сетью Wi-Fi FreeYamal теперь можно найти на Единой картографической системе ЯНАО. Карта продолжает пополняться новыми локациями. Теперь каждый житель или гость региона может легко найти в системе ближайшую точку доступа, построить удобный маршрут и воспользоваться интернет ресурсами через устойчивый Wi-Fi сигнал", - говорится в сообщении.

Для удобства пользователей также создан чат-бот в МАХ, с помощью которого можно посмотреть список доступных точек и безопасно подключиться к ним через SMS или "Госуслуги". "Кроме того, мы прорабатываем вопрос по созданию отметок Wi-Fi локаций на популярном сервисе "Яндекс. Карты", который, как и МАХ, работает даже в период ограничений мобильного интернета", - приводят в сообщении слова начальника отдела связи департамента информационных технологий и связи ЯНАО Григория Щеголева.

Всего в округе работает свыше 1 300 точек доступа, в первую очередь охватывающих больницы, библиотеки, музеи, спортивные комплексы, городские площади и остановки общественного транспорта. Ключевые региональные сервисы, в том числе приложение "Морошка", платформа "Московская электронная школа" и сервисы здравоохранения, включены в федеральный перечень для сохранения доступа даже в периоды ограничений мобильного интернета.