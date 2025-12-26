В Якутске подписали первые соглашения для развития сети социнфраструктуры

Первым объектом образования, который начнут реализовывать при помощи средств от инфраструктурного сбора, станет пристрой к школе "Центр глобального образования", сообщил глава города Евгений Григорьев

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Инфраструктурный сбор вводят в Якутске, подписаны первые соглашения для развития сети социальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в своем Telegram-канале.

"Сегодня подписали первые соглашения о сотрудничестве между застройщиками и муниципальным образованием городского округа "Город Якутск" для развития сети социальной инфраструктуры, - написал Григорьев. - Первый объект образования, который мы начнем реализовывать при помощи средств от инфраструктурного сбора, станет пристрой к школе "Центр глобального образования" в 203-м микрорайоне. Это одна из самых переполненных школ города".

Как уточнили в городской администрации, механизм инфраструктурного сбора станет важным инструментом для решения проблемы дефицита мест в школах. Он позволит застройщикам вносить средства, которые будут направлены на строительство новых образовательных учреждений, что поможет компенсировать нехватку мест для учащихся, либо застройщики будут обязаны строить социальные объекты.

Новый нормативно-правовой акт регулирует инфраструктурный сбор, выработаны различные предложения и замечания, касающиеся расчетов инфраструктурного сбора и его стоимости. Застройщики будут обязаны учитывать необходимость создания социальной инфраструктуры при планировании и строительстве жилья. Это позволит обеспечить достойные условия для обучения детей и подростков в быстрорастущем городе, добавили в мэрии.

По данным городской администрации, по состоянию на декабрь 2025 года в Якутске планируется ввести в эксплуатацию более 412 тыс. кв. м жилья. Из них 179 тыс. кв. м составляют многоквартирные дома, 233 тыс. кв. м - индивидуальное жилищное строительство. "Для сравнения - в прошлом году за аналогичный период было введено 403 тыс. кв. м жилья. Показатель этого года свидетельствует о стабильном и уверенном росте строительной активности в городе", - сказал Григорьев. По его словам, по вводу жилья Якутск занимает первое место на Дальнем Востоке и 16-е место в стране.

За последние пять лет население Якутска увеличилось более чем на 30 тыс. человек, что составляет 8% роста.