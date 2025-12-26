Роспотребнадзор: показатели "мышиной лихорадки" остаются ниже многолетних значений

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Показатели заболеваемости ГЛПС ("мышиной лихорадкой") в три раза меньше последнего подъема в 2019 году и в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Роспотребнадзора.

"В 2025 году наблюдалась активизация природных очагов. Вместе с тем показатели заболеваемости в три раза меньше последнего подъема в 2019 году и в 1,5 раза ниже среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что прямое сравнение отдельных календарных годов без учета цикличности, сезонности и экологических факторов некорректно - для оценки динамики целесообразно рассматривать многолетние ряды и сезонные характеристики.

В многолетней динамике наблюдается устойчивое снижение заболеваемости ГЛПС как в целом по России, так и в большинстве субъектов, эндемичных по этой инфекции. Наиболее активные природные очаги ГЛПС располагаются в Приволжском федеральном округе. Эпидемиологическая обстановка в целом стабильна.

"В сезонный (осенний) период отмечался подъем заболеваемости ГЛПС за счет активизации природных очагов в некоторых регионах Приволжского федерального округа. Проведен полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, ухудшение эпидситуации не допущено. В ряде районов возможна активизация весной, однако в целом заболевание характеризуется преимущественно летне осенней сезонностью", - объяснили в Роспотребнадзоре.

Сезонный рост заболеваемости населения связан с осенними миграциями мелких млекопитающих в постройки человека. Заражение людей в основном происходит в бытовых условиях, при нахождении в постройках сельской местности и в частном секторе, при проведении сельскохозяйственных работ, на территориях, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости с ними.

О болезни

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет собой острое вирусное природно очаговое заболевание. Характеризуется в динамике циклическими (примерно 2-4 года) и сезонными (летне осенняя) подъемами заболеваемости. Заболеваемость ГЛПС напрямую связана с численностью и инфицированностью носителей возбудителей ГЛПС в природных очагах.

Наиболее благоприятные условия для обитания мелких млекопитающих складываются в широколиственных и мелколиственных лесах, характерных для Поволжья и Центральной России. Ежегодно в субъектах Российской Федерации проводится комплекс профилактических мероприятий, в том числе дератизационные обработки, направленные на снижение численности мелких млекопитающих.