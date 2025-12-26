Хуснуллин: решение о финансировании расширения набережной Мариуполя принято

Набережную будут расширять, сообщил вице-премьер

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Набережная Мариуполя будет расширена, решение о финансировании принято. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас мастер-план Мариуполя полностью готов, мы живем уже по утвержденному мастер-плану. В Мариуполе, кстати, в этот раз я смотрел проект продления и расширения набережной. Часть набережной сделана, но расширить ее, сделать еще больше по размеру было предложение мэра Мариуполя [Антона] Кольцова. Мы приняли решение, что будем финансировать эту работу", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что основные мероприятия по строительству и восстановлению регионов Донбасса и Новороссии определены. "Пока в рамках имеющихся средств у нас программа до 2030 года утверждена, она подкреплена финансированием. Мы расписали трехлетку, контрактуемся на 2-3 года, и уже прогноз на 2029-2023 годы у нас тоже есть, что будем строить, что будем ремонтировать", - пояснил вице-премьер.

Реконструкция набережной и благоустройство 2,5 км пляжа были завершены в Мариуполе в июле 2024 года. Работы проводились под контролем публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".