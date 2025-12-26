ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ставропольцам предъявили счета на 76 млн рублей за незаконное газопотребление

Было выявлено более 700 случаев незаконного потребления газа
11:01

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Более 76 млн рублей доначислили абонентам "Газпром межрегионгаз Ставрополь" за незаконное потребление газа в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Всего выявлено более 700 случаев незаконного потребления газа.

"Проведена масштабная работа по предотвращению фактов незаконного потребления газа населением. В результате проведенных мероприятий выявлено 708 случаев незаконного потребления газа. Потребителям газа были произведены доначисления, предусмотренные нормативными актами, на общую сумму более 76 млн рублей", - сообщили в пресс-службе и пояснили, что 160 абонентов привлечены к административной и уголовной ответственности.

Среди наиболее часто встречающихся нарушений - несанкционированные врезки, вмешательство в работу приборов учета газа, нарушение контрольных пломб.

"Эти меры прежде всего направлены на обеспечение безопасности потребителей газа и соблюдение платежной дисциплины. Нарушители закона, самовольно подключившиеся к газораспределительным сетям, обязательно будут привлечены к ответственности. Призываем абонентов к своевременной оплате коммунальных расходов, соблюдению уголовного административного законодательства, а также к безопасному обращению с газовым оборудованием", - сказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Олег Маслин. 

