В Оренбурге восстановили кровлю дома, где в ноябре произошел пожар

Всем, кто остался без жилья, предоставлено бесплатное временное в гостинице, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев

ОРЕНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Строители завершили ремонт кровли многоквартирного дома в проезде Больничном в Оренбурге, где в ноябре произошел пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"В кратчайшие сроки восстановлена кровля в доме в проезде Больничном, которая в ноябре пострадала при пожаре. Поручал завершить все работы до конца декабря, сегодня можно смело сказать, что работа выполнена", - написал он.

По словам главы региона, строители полностью демонтировали прежнюю конструкцию и построили новую. Также во всех подъездах оштукатурили и покрасили стены и потолки, заменили обгоревшую часть фасада, отремонтировали отопление. В большинство квартир вернулись газ и электричество.

"Жителей не оставили один на один с проблемой. Всем, кто остался без жилья, предоставлено бесплатное временное в гостинице. Собственникам 38 квартир оказали материальную помощь из областного и городского бюджетов. Продолжим помогать тем, у кого квартиры восстановлены не до конца, администрация города Оренбурга и горсовет готовы привлечь внебюджетные средства. Работа в этом направлении уже активно ведется. Будем делать все, чтобы Новый год большинство семей смогли встретить у себя дома", - уточнил губернатор.

Возгорание кровли многоквартирного жилого дома в Оренбурге произошло поздним вечером 12 ноября по адресу: Больничный проезд, 10. В МЧС РФ сообщали, что площадь пожара достигла 1,4 тыс. кв. м. Было эвакуировано 220 человек, в том числе 48 детей. Один человек госпитализирован. Возгорание ликвидировали около 02:30 мск 13 ноября.