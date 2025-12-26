В Калининградской области в 2025 году обнаружили останки 56 красноармейцев

По словам председателя Совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслана Хисамова, удалось установить имена 49 павших воинов

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Останки более 50 солдат и офицеров Красной Армии, погибших в ходе Восточно-Прусской стратегической наступательной операции советских войск в начале 1945 года, на территории нынешней Калининградской области обнаружили члены региональной общественной организации поисковиков "Совесть" в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил председатель Совета этой организации Руслан Хисамов.

"В поисковом сезоне 2025 года активистам "Совести" удалось поднять из земли в разных районах Калининградской области останки 56 красноармейцев. Они погибли в боях Восточно-Прусской наступательной операции в январе-апреле победного 1945 года. Благодаря архивным документам, а порой и сохранившимся вместе с останками фронтовыми документами героя удалось установить имена 49 павших воинов", - рассказал он.

По словам Хисамова, в завершающемся году основные поисковые работы проводились на территории Светловского городского округа. Здесь было найдено 11 захоронений советских бойцов.

Руководитель общественной организации "Совесть" отметил, что большую активность и заинтересованность проявила администрация Светлого, другие властные структуры, помогая поисковикам и словом, и делом.

Останки всех солдат и офицеров, большинство из которых считались без вести пропавшими, перезахоронены в братские могилы крупных воинских мемориалов с отданием всех воинских почестей. Поисковики также устанавливают родственников героев, передают обнаруженные во фронтовых захоронениях боевые награды и иные личные предметы. Так, недавно в Рязань были отправлены офицерские погоны старшего лейтенанта Вячеслава Новикова: удалось разыскать племянника героя, погибшего при штурме города-крепости Пиллау (ныне Балтийск) в конце апреля 1945 года.

Анализ поисковых работ, которые с 1999 года ведет "Совесть", показывает: калининградская земля скрывает еще останки числящихся без вести пропавшими порядка 20-30 тыс. солдат, павших в победном году Великой Отечественной войны. "Наш долг - найти всех. Если мы не успеем, это сделают наши дети и внуки", - убежденно говорит Хисамов.