Хуснуллин: для Донбасса и Новороссии разрабатывают генпланы развития береговой полосы

Полностью готов мастер-план для Мариуполя, сообщил вице-премьер РФ

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Генпланы развития береговой полосы разрабатываются для регионов Донбасса и Новороссии. Интерес к развитию туристического направления в воссоединенных субъектах есть, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы делаем сейчас генплан развития всей береговой полосы [регионов Донбасса и Новороссии], и интерес вообще есть к этой теме, поэтому видим это как точку роста", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что уже полностью готов мастер-план для Мариуполя, практически готов мастер-план для Геническа, развивается прибрежная полоса Мелитополя. "Мы вообще два месяца назад всю береговую полосу пролетели на вертолете, посмотрели, что построено, что в каком состоянии, что нужно делать, как дороги, сколько инженерных сетей. Это отдельный большой проект развития всей прибрежной зоны в воссоединенных территориях", - подчеркнул Хуснуллин.