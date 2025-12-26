Хуснуллин: мастер-план развития Геническа почти готов

Впервые о разработке мастер-плана города вице-премьер сообщал на площадке Московского урбанистического форума в августе 2023 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Работа по созданию мастер-плана развития города Геническа Херсонской области почти завершена. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас очень большое развитие Геническа, у нас практически мастер-план готов", - сказал он.

Впервые о разработке мастер-плана города Хуснуллин сообщал на площадке Московского урбанистического форума в августе 2023 года. Он пояснял, что документ будет включать мероприятия по строительству жилья и инфраструктуры, развитию туризма, созданию новых производств. В апреле 2024 года вице-премьер сообщал в своем Telegram-канале, что работы над мастер-планом города Геническа Херсонской области будут завершены в ближайшее время.