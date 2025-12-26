Поезда "Аэроэкспресс" в новогодние праздники будут курсировать по расписанию

Отправиться в аэропорты Шереметьево и Домодедово можно будет каждые 30 минут, отмечают в пресс-службе компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" в новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января будут курсировать в аэропорты Шереметьево и Домодедово по стандартному графику, сообщает пресс-служба компании. В поездах и экспресс-автобусах звучат новогодние поздравления от российских артистов.

"В выходные дни, в том числе в новогоднюю ночь, поезда и экспресс-автобусы будут работать без изменений в расписании", - отметили в компании. Отправиться в аэропорты Шереметьево и Домодедово можно будет каждые 30 минут.

Экспресс-автобусы также будут курсировать по стандартному графику: от станции метро "Ховрино" до терминалов В и С аэропорта Шереметьево - каждые 10 минут, до терминала D - каждые 15 минут; от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово - каждые 15 минут

"Актуальное расписание доступно на сайте компании и в мобильном приложении "Аэроэкспресс", - отмечают в компании.

ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное и автобусное экспресс-сообщение между столицей и крупнейшими аэропортами Московского авиационного узла - Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 200 млн человек. Аэроэкспресс эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, отличающихся повышенной комфортностью и вместительностью, а также семь одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово.