В Дагестане завершили строительство водовода "Кайтаг-Дербент"

На сэкономленные средства от строительства водовода планируется установить ультрафиолетовое оборудования для обеззараживания воды без изменения ее химического состава и вкусовых качеств

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Магистральный водовод "Кайтаг-Дербент" протяженностью свыше 30 км построен в Дербенте. Новый объект значительно улучшит водоснабжение города, сообщил мэр города Ханлар Пашабеков в своем Telegram-канале.

"Завершили строительство магистрального водовода "Кайтаг-Дербент". Ознакомился с итогами реализации этого важного проекта на насосной станции "Кырхляр". Водопровод протяженностью более 30 км будет подавать до 25 тыс. кубометров воды в сутки из семи артезианских скважин Уллучаевского месторождения", - сказал Пашабеков.

По его словам, на сэкономленные средства от строительства водовода планируется установить ультрафиолетовое оборудования для обеззараживания воды без изменения ее химического состава и вкусовых качеств.

"Ввод нового водовода "Кайтаг-Дербент" улучшит водоснабжение Дербента", - добавил глава города.