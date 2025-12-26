Посольство РФ в Бангкоке сообщило об освобождении удерживаемой в Мьянме россиянки

Она находится в миграционном центре города Мэсота

БАНГКОК, 26 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде сообщило об успешном освобождении гражданки России, незаконно удерживаемой на территории Мьянмы.

"В результате скоординированных действий таиландских полицейских и мьянманской стороны гражданка Российской Федерации была освобождена и помещена в миграционный центр города Мэсота. 26 декабря 2025 года при поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда, а также сотрудников посольства России в Бангкоке была организована выдача освобожденной гражданки РФ с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину", - сообщило диппредставительство в Telegram-канале.

Как ранее сообщили ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Мьянме, трое россиян были похищены на территории республики, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах.

Согласно подсчетам ТАСС, из мошеннических кол-центров в Мьянме в течение этого года были освобождены в общей сложности семь россиян. Четверо были отправлены в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других смогли самостоятельно покинуть Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными в связи с незаконным пересечением границы и впоследствии депортированы. Еще одна россиянка была репатриирована через территорию Китая.

Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число.