"Инсайдер": украинские силовики провели обыски у депутата Верховной рады

Сергею Алексееву предъявили обвинения в незаконном обогащении, сообщило издание

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у депутата Верховной рады Сергея Алексеева. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер".

Отмечается, что парламентарию предъявлены обвинения в незаконном обогащении. Других подробностей не приводится.

Алексеев - член партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

5 декабря антикоррупционные органы Украины провели обыски у депутата Рады Анны Скороход, затем ей предъявили обвинение в организации преступной группы. 19 декабря НАБУ провело обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского облсовета Григория Недопада.