В Москве и области 31 декабря ожидаются небольшой снег и до минус 11 градусов

Также возможен слабый ветер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Небольшой снег и до минус 11 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в заключительный день 2025 года - 31 декабря. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"31 декабря в Москве и Московской области ожидается облачная погода, возможен небольшой снег, температура ночью от минус 15 до минус 10 градусов, днем - от минус 11 до минус 6 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что также 31 декабря возможен слабый ветер.

Примерно такой же характер погоды синоптики пока прогнозируют и на вторник, 30 декабря, который станет последним рабочим днем года. "30 декабря ожидается облачность, временами снег, столбики термометров ночью покажут от минус 12 до минус 7 градусов, днем - от минус 10 до минус 5 градусов также при слабом ветре", - заключил собеседник агентства.