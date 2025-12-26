Чернышенко: до 98% студентов довольны условиями в современных кампусах

В России создается сеть современных кампусов, которые должны стать настоящими драйверами развития регионов, заявил вице-премьер

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Подавляющее большинство студентов довольны условиями проживания в современных кампусах. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"По поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. Они призваны стать настоящими драйверами развития регионов. Всего к 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 таких студгородков, а к 2036 году их количество увеличится до 40. Уже введены объекты кампусов в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Челябинске, а также геномный центр в Уфе. В прошлом году в Москве открылся кампус МГТУ им. Баумана. Как показало исследование, условиями довольны от 78% до 98% студентов и сотрудников. Это высокий уровень удовлетворенности инфраструктурой", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Он добавил, что недавно стартовал новый конкурс по отбору проектов на создание не менее 15 университетских кампусов. Впервые инициатором заявки может выступить не только субъект РФ, но и индустриальный партнер (частный инвестор). Итоги конкурса подведут в 2026 году.

Чернышенко подчеркнул, что развитие сети кампусов -стратегическая инвестиция в будущее регионов нашей страны. Задача таких студгородков заключается, в том числе и в создании комфортной и безопасной среды для проживания и обучения молодых людей. Каждый элемент инфраструктуры, от благоустроенного жилого пространства до современных научных и образовательных площадок, направлен на раскрытие потенциала студентов и развитие их профессиональных навыков.

В опросе, проведенном в августе-сентябре 2025 года, приняли участие более 1,3 тыс. респондентов (студентов, преподавателей, исследователей) из Челябинска, Новосибирска и Москвы.

В аппарате вице-премьера отметили, что работу по созданию кампусов ведет правительство и Минобрнауки России. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.