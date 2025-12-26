Экс-сотрудник СБУ Прозоров презентовал книгу о преступлениях на "майдане"

Кроме того, в Мелитополе он рассказал молодым людям о безопасности в сети интернет

Редакция сайта ТАСС

© Владислав Сергиенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров презентовал молодежи Мелитополя свою книгу "Кровавый Майдан", рассказывающую о событиях января-февраля 2014 года на площади Независимости в Киеве, передает корреспондент ТАСС.

"Общение с молодежью оставило очень хорошее впечатление, видно, что у большей части живой интерес и глаза горят. Это очень воодушевляет, говорит о том, что у нас молодежь не потеряна", - сказал он журналистам.

В ходе общения с молодежью бывший силовик рассказал о безопасности в сети интернет.

"Я рассказал, как избежать деструктивного воздействия в интернете, в первую очередь, со стороны наших врагов, как сохранить ясный ум в информационном цунами, которое обрушивается на людей. Как анализировать информацию, в том числе, и с той стороны и как составлять свое мнение и следовать потом этому мнению", - отметил Василий Прозоров.

Говоря про книгу, он отметил, что она создана на основе документов СБУ.

"Книга основана на реальных документах службы безопасности Украины в период январь-февраль 2014 года. Документов в книге много, документы секретные и они проливают свет на то, как США и Евросоюз влияли на обстановку в Киеве. Как они вмешивались во внутренние дела Украины, что в конечном итоге привело к перевороту и краху государственности Украины", - рассказал он.

Книга будет доступна на маркетплейсах с января 2026 года. При этом Прозоров выразил уверенность, что его книга попадет на Украину.