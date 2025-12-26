Детский омбудсмен Подмосковья напомнила о правиле "5 метров" зимой

Ксения Мишонова также рекомендовала играть в "следопыта": по дороге в школу или магазин родители могут предложить ребенку самому находить признаки опасности - сосульки и снежные навесы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова напомнила родителям о необходимости предостеречь детей об опасности падения с крыш сосулек и снега.

"Как просто и понятно объяснить ребенку правила безопасности?. Первое - не "страшилками", а фактами. Скажите прямо: "Лед и снег на крыше - тяжелые и острые. Когда они падают, это как молоток с большой высоты. Даже маленькая сосулька может сильно поранить". Второе - правило "5 метров". Договоритесь, что у каждого дома есть "опасная зона" - это расстояние от стены примерно в 5 шагов (метр - шаг взрослого). Ходить там нельзя ни зимой, ни ранней весной. Лучше выбрать безопасный маршрут", - написала она в своем Telegram-канале.

Обучая правилам безопасности детей, она также рекомендовала играть в "следопыта": по дороге в школу или магазин родители могут предложить ребенку самому находить признаки опасности - сосульки и снежные навесы.

Помимо этого, она напомнила, что детям необходимо объяснять, что не следует заходить на огороженные или опасные участки, даже если это самый короткий путь.

"Сами никогда не нарушайте эти правила, когда идете с ребенком. Ваше поведение - самая убедительная речь", - добавила детский омбудсмен.