Археологическое сообщество РФ надеется, что Бутягина освободят из тюрьмы

Коллеги археолога активно участвуют в сборе средств

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Российское археологическое сообщество активно участвует в сборе средств, которые пойдут в помощь арестованному в Польше ученому Александру Бутягину - коллеги надеются, что благодаря оперативно предпринятым мерам вскоре удастся смягчить форму ареста, сообщил ТАСС директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

"Знаем, что сейчас идут разговоры о том, чтобы хотя бы попытаться вызволить его из непосредственно тюрьмы - на это нужна крупная сумма, у него не будет возможности покинуть Польшу (и мы уверены, что как законопослушный и крайне порядочный человек, Александр Михайлович все условия будет соблюдать). Все мы, [археологическое сообщество], надеемся, что удастся сделать это под залог или каким-то иным образом, чтобы он не находился в тюрьме на Новый год", - сказал Майко.

Собеседник агентства отметил, что сумма для оплаты услуг адвоката, текущих расходов и, если понадобится, внесения залога - крупная для одной семьи. Однако, коллеги Бутягина активно участвуют в сборе средств.

По его информации, Бутягин содержится "в человеческих условиях".

По данным близких археолога, срочно требуется около €30 тыс. - на оплату работы адвоката в первый месяц, а также на текущие расходы: перевод документов на польский язык и аренду квартиры, наличие и официальное оформление аренды которой даст шанс на смягчение меры до домашнего ареста. В будущем траты на адвоката будут ниже, что обусловлено спецификой работы, но общая сумма расходов на несколько месяцев вперед оценивается где-то в €130 тыс.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.