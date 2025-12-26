Городские службы в Москве устраняют последствия снегопада

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Коммунальная техника по мере выпадения осадков в Москве проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Повсеместно в течение светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Горожан просят быть внимательнее и не заходить за ограждения.

"Сегодня возможен ветер с порывами до 17 м/с. Просим горожан не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в комплексе.