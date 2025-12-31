Роскачество предупредило об особой активности мошенников под Новый год

В организации призвали быть предельно осторожными с новыми контактами и не переходить по ссылкам от незнакомцев

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Мошенники проявляют особую активность под Новый год. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Под Новый год мошенники особенно активны. Наше главное правило для граждан: быть предельно осторожными с любыми новыми контактами, не переходить по ссылкам от незнакомцев, особенно если те присылают "ваше фото" или "срочную информацию" с переходом по ссылке", - предупредил Протасов.

По его словам, с каждым годом мошенники не просто умнеют, они становятся все изощреннее и безжалостнее, используя самые современные технологии против россиян. Сейчас они стали массово использовать контент, созданный искусственным интеллектом.

"Если раньше люди научились осторожничать при звонках из "банка", то теперь они часто теряются, когда мошенники пишут от имени родственников или друзей, якобы попавших в беду. Появились и схемы сбора критической информации о гражданах под видом безобидных опросов, чтобы затем с помощью ИИ разработать персонализированную атаку. Например, чтобы похитить все сбережения и даже "угнать" недвижимость", - рассказал глава Роскачества.

Он также подчеркнул, что Центр цифровой экспертизы Роскачества работает на опережение, постоянно выявляя и пресекая новые схемы практически в режиме реального времени.

Кроме этого, Протасов анонсировал продолжение исследований видеоигр. Цели Роскачества, отметил он, не запугать, а вооружить пользователя знаниями, потому что в цифровом мире осведомленность - это главная линия обороны.

Полный текст интервью будет опубликован 12 января в 09:00 мск.