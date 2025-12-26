Прошедший в Москве вечером 25 декабря снегопад стал самым сильным с начала зимы

В Гидрометцентре РФ отметили, что за вечер и ночь высота снежного покрова увеличилась на 11 см

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Обрушившийся на Москву и Подмосковье минувшим вечером и ночью снегопад стал самым сильным с начала календарной зимы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"За вечер и ночь высота снежного покрова увеличилась на 11 см - это самый большой показатель не только с начала календарной зимы, но и за весь осенне-зимний сезон", - сказал собеседник агентства. В качестве примера он привел предыдущий достаточно сильный снегопад, который отмечался в столичном регионе 15 ноября - тогда величина снежного покрова увеличилась на 5 см.

Говоря о прогнозе на ближайшие сутки, собеседник агентства заметил, что предстоящей ночью на фоне облачной погоды в Москве и области также ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха составит в столице от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса, ветер прогнозируется северной четверти со скоростью 5-10 м/с. Днем в субботу, 27 декабря, синоптики тоже ждут местами небольшие осадки и тоже, преимущественно, в виде мокрого снега. Столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса в мегаполисе и от минус 4 до плюс 1 градуса в Подмосковье. Ветер будет дуть северный с переходом на южный со скоростью 5-10 м/с. "Местами гололедица", - подчеркнули в Гидрометцентре РФ.