В Перми спасли потерявшую 95% кожи из-за редкого заболевания девушку

У нее синдром Лайелла

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Пермские врачи спасли 16-летнюю девушку, которая потеряла 95% кожи из-за редкого заболевания - синдрома Лайелла. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Прикамья.

"В пермскую инфекционную больницу поступила 16-летняя девушка с признаками вирусного заболевания. На теле девушки образовывались болезненные пятна, которые превращались в пузыри и словно оставляли ожоги на коже. Врачи-инфекционисты после тщательного обследования поставили диагноз - синдром Лайелла", - сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, синдром Лайелла - это тяжелое, жизнеугрожающее токсико-аллергическое состояние, требующее немедленного стационарного лечения из-за риска обезвоживания, сепсиса и поражения внутренних органов. Особенность заболевания в том, что у человека происходит отторжение эпидермиса - верхнего слоя кожи. Как отмечают специалисты, малейшее прикосновение к телу приводит к тому, что кожа моментально вздувается и снимается. При тяжелом течении болезни летальность может достигать 70%. По словам врачей, токсический эпидермальный некролиз - очень редкое заболевание, в случае пермской пациентки масштабы потери кожного покрова были колоссальными.

"Синдром Лайелла носит аллерго-иммунологический характер, непосредственно аллергологическая стадия проходит в первые часы-сутки, а дальше мы имеем дело с последствиями чрезмерной реакции организма. К иммунохимической реакции приводит токсическое воздействие на организм лекарственных препаратов, отравляющих веществ, включая различные смеси для вейпов. В этом случае определить источник провокации синдрома Лайелла однозначно нельзя. Скорее всего, к такой реакции привела совокупность факторов", - рассказала главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог краевого Минздрава, заведующая отделением аллергологии-иммунологии Пермской краевой клинической больницы Мария Тарасова.

Из инфекционной больницы девушку перевели в аллергологическое отделение Краевой клинической больницы. К этому моменту, по данным Минздрава, пациентка была практически без кожного покрова. В тяжелом состоянии она находилась в реанимации под круглосуточным наблюдением, ей проводили обезболивающую терапию и постоянные перевязки, чтобы избежать заражения. После восстановления части кожного покрова девушке требовалась пересадка кожи для возмещения оставшихся 15%, поэтому пациентку перевели в отделение реанимации ГКБ им. Гринберга, где были подобраны новые комбинации антибиотиков и продолжилась борьба с сепсисом. Также девушка была помещена в специальную флюидизирующую кровать на воздушной подушке, чтобы раневые поверхности не травмировались, и максимально сохранились эпидермальные ростки.

"Всего нами было проведено две трансплантации. Наш многолетний опыт и квалификация хирургов позволили "закрыть" раны, которые впоследствии успешно восстановились", - рассказал главный внештатный комбустиолог краевого Минздрава, заведующий ожоговым отделением ГКБ им. Гринберга Андрей Бабиков, отметив, что в его 30-летней практике это второй случай синдрома Лайелла, когда аллергический пациент был успешно пролечен в ожоговом отделении.

После успешной пересадки кожи девушка начала заниматься с инструктором ЛФК больницы им. Гринберга, которая научила ее садиться и ходить. По словам Бабикова, девушка еще долго будет принимать специальный душ, ванны и использовать особые уходовые средства для профилактики формирования грубых рубцов. "Ее тело пока словно лоскутное одеяло - разных оттенков. Но она жива, практически здорова и твердо настроена на полное восстановление", - добавил заведующий ожоговым отделением ГКБ им. Гринберга.