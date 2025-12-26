Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования

По всей стране пройдут мероприятия, направленные на улучшение условий пребывания детей в дошкольных учреждениях, отметили в министерстве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения России объявило 2026 год Годом дошкольного образования в системе образования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"2026 год объявлен Министерством просвещения Российской Федерации Годом дошкольного образования в системе образования. Эта инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов", - говорится в сообщении.

В рамках Года дошкольного образования по всей стране пройдут мероприятия, направленные на улучшение условий пребывания детей в дошкольных учреждениях. Особое внимание будет уделено научно-исследовательской деятельности, совершенствованию нормативно-правового регулирования, организационно-методическому обеспечению, развитию кадрового потенциала. Среди основных задач - разработка и утверждение порядка проведения экспертизы средств обучения и воспитания, внесение изменений в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, направленных на улучшение эффективности воспитательных задач.

Так, в 2026 году в регионах России продолжится поэтапное внедрение Программы просвещения родителей дошкольников. К 2030 году планируется охватить ее реализацией все субъекты Российской Федерации. Кроме того, эксперты создадут рекомендации по оформлению образовательных пространств и формированию инфраструктуры, в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, отметили в пресс-службе.

Для педагогических работников и родителей заработает единый российский цифровой ресурс дошкольного образования, где в разделе "Заведующие детскими садами" представят лучшие практики и управленческие решения. Получить доступ к материалам можно будет в том числе в мессенджере Max. План по реализации мероприятий будет доработан с учетом предложений подведомственных Минпросвещения России организаций. Также предусмотрено создание оргкомитета по организационно-методическому сопровождению Года дошкольного образования.

"Дошкольное образование - это прочный фундамент, на котором строится будущее ребенка. Именно воспитатели помогают детям развить социальные навыки, наладить общение со сверстниками, прививают интерес к изучению окружающего мира. Отмечу также, что именно в раннем возрасте формируются базовые знания и умения, необходимые для успешного освоения школьной программы. Мы продолжим обеспечивать каждому ребенку доступ к качественному дошкольному образованию, создавать условия для всестороннего развития подрастающего поколения", - приводится в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

О прошедшем годе

2025 год был объявлен Министерством просвещения РФ Годом детского отдыха в системе образования. Эта инициатива связана с юбилеями крупнейших федеральных детских центров страны - 100-летием МДЦ "Артек", 65-летием ВДЦ "Орленок" и 40-летием ВДЦ "Смена".