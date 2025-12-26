В Госдуму внесли законопроект об отпуске для пострадавших при ЧС
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о предоставлении работодателями дополнительного оплачиваемого выходного и пяти дней неоплачиваемого отпуска пострадавшим от природных и техногенных катастроф. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается внести в Трудовой кодекс РФ изменения, предусматривающие право граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление дополнительного оплачиваемого выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности.
Согласно пояснительной записке, выходной день и отпуск будут предоставляться только при одновременном соблюдении нескольких условий: фактического проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате происшествия.