В Ростове-на-Дону одобрили проекты школы, детсадов и дороги в аэропорту

В 2025 году в эксплуатацию ввели дороги и проезды между микрорайонами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Проекты строительства новой школы, двух детских садов и дороги на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону, которая стала первой застройкой по проекту комплексного развития территорий (КРТ) в городе, одобрены экспертизой. Об этом сообщил заместитель генерального директора по инвестиционным проектам АО "Региональная корпорация развития" Игорь Далаксакуашвили на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону.

Застройка территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону стартовала в 2023 году и стала первой и крупнейшей по проекту КРТ в городе. С 2025 года власти Ростовской области приняли новую градостроительную политику с применением механизма КРТ из-за разрыва между возведением большого количества ЖК и созданием необходимой инфраструктуры. Инвесторы теперь должны создавать объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

"На сегодняшний день получено положительное заключение экспертизы по школе на 900 мест и двум детским садам на 200 и 400 мест. И заходит документация еще на детский сад на 200 мест. Кроме того, город Ростов-на-Дону выполнил проект дороги бульвар Авиаторов. Она очень важна, потому что она пересекает с юга на север всю территорию и связывает улицу Берберовскую с проспектом Шолохова. Проект этой дороги сделан, экспертиза получена, и мы совместно с нашим застройщиком, без привлечения бюджетных средств, уже в первом полугодии следующего года эту дорогу начнем строить", - сказал Далаксакуашвили.

По его словам, завершено проектирование консультативно-диагностического центра со взрослой и детской поликлиниками, женской консультацией, которыми смогут пользоваться не только жители района старого аэропорта, но и проявляющих территорий. Проектировка объекта заняла год, центр будет отвечать всем требованиям современных поликлиник.

Помимо этого, уже введены в эксплуатацию все дороги и проезды между микрорайонами, еще одна дорога была построена с выходом на проспект Шолохова для удобства жителей.

На территории старого аэропорта всего уже построено 192 тысячи кв. м жилья, дома практически все заселены. В работе остается еще 180 тыс. м жилья, завершить все работы планируют в течение трех лет. Кроме того, параллельно со строительством домов застройщик приступил к возведению школ, детских садов, парка и бульвара, уже построена и введена эксплуатация школы на 1 100 мест с бассейном и детский сад на 200 мест. В создаваемом на территории аэропорта парке уже высаживают деревья и кустарники, чтобы при заселении в новые дома жители могли гулять по благоустроенной территории.

О застройке старого аэропорта

Старт застройки территории бывшего аэропорта в Ростове-на-Дону был дан в августе 2023 года. Микрорайон на месте старого аэропорта в Ростове-на-Дону, по данным властей региона, будет располагаться на площади 367,86 га, где планируется построить не менее 1,5 млн кв. м жилья, оборудовать парковки, спортивно-развлекательные комплексы, разбить два парка. Предусмотрено также строительство 10 детских садов почти на 2,4 тыс. мест, пяти школ на 5,1 тыс. учащихся, поликлиники. Соглашение о реализации проекта со сроком реализации 18 лет было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). При этом в концепции планируется, что та взлетная полоса, которая была основным объектом старого аэропорта, сохранится и будет фирменным знаком не только района, но и всего города. На территории бывшего аэропорта также работает новый автовокзал "Центральный".

Старый аэропорт Ростова-на-Дону расположен в черте города, он был закрыт в день открытия аэропорта Платов 7 декабря 2017 года. Объем инвестиций в реализацию проекта по застройке старого аэропорта в Ростове-на-Дону превысит 200 млрд рублей.