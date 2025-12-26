Пушилин: в ДНР в 2026 году отремонтируют втрое больше кровель МКД

Планируется заменить 320 лифтов в многоквартирных домах, сообщил глава региона

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Масштабы капитального ремонта кровель многоквартирных домов в ДНР вырастут в три раза в 2026 году, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Уже выполнили текущий ремонт 3 724 кровель и капитально отремонтировали на 30 МКД. Также заменили более 126 тысяч метров внутридомовых инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, <…> В 2026 году выполним текущий ремонт более 2 400 кровель на многоквартирных жилых домах и капитально отремонтируем 139", - сообщил глава региона.

Пушилин сообщает, что в 2026 году планируют заменить 320 лифтов в многоквартирных домах ДНР, что более чем в три раза превышает показатель этого года. Анонсирован запуск кол-центра Единого фонда управления многоквартирными домами.

"Запустим работу диспетчерских служб всех производственных участков Фонда и кол-центра с коротким многоканальным номером по всей республике, введем единую расчетную квитанцию об оплате услуг по вывозу ТКО и содержанию МКД", - отметил он.

Для оперативного реагирования по всей территории республики создано 52 аварийные бригады Единого фонда управления многоквартирными домами, дополнительно привлечено 36 групп специалистов из регионов-шефов.