Адвокат Донских заявил, что экс-чиновник по-прежнему хочет уйти на СВО

По словам Дима Юнусова, Олегу Донских в этом праве "почему-то отказали"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший чиновник Минсельхоза РФ Олег Донских, осужденный на 13 лет лишения свободы по статьям о мошенничестве и незаконном хранении оружия, сохраняет желание уйти в зону СВО. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дим Юнусов.

"С самого начала, с задержания, он заявлял ходатайства, просился, чтобы его отправили, но ему почему-то отказали в этом праве. <...> Сложно сказать, [сможет ли он оказаться там теперь, после вынесения приговора], потому что и следствие, и суд не запрещали, скажем так. Но в то же время специалисты пунктов по отбору военнослужащих почему-то его так и не взяли", - сказал Юнусов.

Правобережный районный суд Липецка назначил Донских наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Он обвинялся в девяти преступлениях по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 222 (мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и незаконное хранение огнестрельного оружия) УК РФ. По версии следствия и суда, он вступил в преступный сговор с целью похитить выданные в качестве кредитов средства Россельхозбанка, а также незаконно завладел средствами компании "Росагролизинг", выданными на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Кроме того, во время проведения обыска у бывшего чиновника обнаружили незаконно хранившийся самодельный револьвер. Донских был задержан в июне 2024 года, его поместили под стражу. В апреле 2025 года адвокат Юнусов рассказывал ТАСС о желании его подзащитного отправиться в зону СВО.

У стороны защиты пока нет точного решения о том, будет ли подаваться апелляция на приговор Донских. "Ему инкриминируют преступления в сфере предпринимательской деятельности, совершенные до 2012 года, когда действовала еще старая редакция Уголовного кодекса, там совсем другие сроки наказаний. Кроме того, все-таки защита считает, что вина его неочевидна", - добавил Юнусов, подчеркнув, что перед принятием решения об обжаловании надо внимательно изучить приговор. Кроме того, защитнику пока не известна позиция по этому вопросу осужденного.