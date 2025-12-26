В Ростовской области готовы ко второму набору по программе "Герои Дона"

По словам замдиректора Южно-Российского института управления Президентской академии Алексея Баранова, в нем могут принять участие бойцы спецоперации, которые находятся на выполнении боевых задач

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Действующие бойцы в зоне спецоперации могут стать участниками второго набора программы "Герои Дона" для участников и ветеранов СВО, которая является продолжением президентского проекта "Время героев" и будет запущена в регионе. Об этом сообщил заместитель директора Южно-Российского института управления Президентской академии Алексей Баранов на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону.

В Ростовской области действует региональная образовательная программа "Герои Дона" для участников и ветеранов СВО, которая является продолжением президентского проекта "Время героев" по формированию кадрового резерва региона. Частью обучения стало ознакомление участников с работой в регионе сети МФЦ.

"Мы программу реализуем не самостоятельно, как президентская академия, а в тесной связке с нашим региональным правительством. То есть под те задачи, которые нам ставят, мы эту программу в том числе корректируем и выстраиваем. И что касается второго набора, мы к нему точно готовы, но тут опять же, насколько наше региональное правительство поставит эту задачу. Приоткрою занавес, да, новый набор точно будет. Конкретно по датам сейчас не готов сказать, но у нас все готово стартовать в любое время", - сказал Баранов.

По его словам, в нем могут принять участие бойцы спецоперации, которые находятся на выполнении боевых задач, они являются резервом программы и присоединятся к ней, когда выполнят задачи на СВО. "Я вполне допускаю, что это как раз-таки будет второй набор программы", - уточнил Баранов.

Участники первого набора программы "Герои Дона" успешно завершили обучение во втором модуле, по словам заместителя директора Южно-Российского института управления Президентской академии, в марте 2026 года им предстоит пройти третий, который будет посвящен региональному опыту и муниципальному управлению. Участникам предстоит больше выездов в муниципалитеты, ознакомление с их работой.

О программе

Всего в Ростовской области ветераны и участники СВО подали свыше 1,1 тыс. заявок на участие в программе "Герои Дона". Среди них 602 - действующие участники специальной военной операции, а 315 - ветераны СВО. Также поступило свыше 30 заявок от женщин.

Программа "Время героев" была разработана для участников и ветеранов СВО и стартовала в марте 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж".