В Жуковском отменили салют в новогоднюю ночь и запретили пиротехнику

Глава наукограда Андроник Пак выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к подобным мерам безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Жуковского отменили проведение праздничного фейерверка в новогоднюю ночь в целях безопасности. Об этом сообщил ТАСС глава наукограда Андроник Пак.

"Исходя из соображений безопасности, мы решили не проводить в новогоднюю ночь фейерверк на центральной площади", - сказал Пак.

Он отметил, что также в предпраздничные дни, а также непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января, в городе запрещено использование пиротехники. Речь идет о салютах, петардах, а также других изделиях, которые вызывают резкие и громкие звуки. "Конечно же, запрет не распространяется на бенгальские огни и детские хлопушки, но вот от использования более серьезных пиротехнических изделий придется отказаться также из соображений безопасности", - заметил глава города.

Он выразил уверенность, что жуковчане и гости наукограда с пониманием отнесутся к подобным мерам безопасности. "У нас запланирована большая культурная и развлекательная программа, в том числе в городском парке, на каждый из праздничных дней - развлечение смогут найти для себя горожане любых возрастов", - заверил Пак.