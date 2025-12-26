Свыше 7 тыс. участников РСО получили опыт работы в "Алабуге" за четыре года

Благодаря взаимодействию ОЭЗ "Алабуга" и РСО более 500 участников студотрядов стали штатными сотрудниками подразделений особой экономической зоны

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более 7 тыс. участников Российских студенческих отрядов (РСО) из 57 регионов получили трудовой опыт в особой экономической зоне "Алабуга" с 2022 года, сообщает пресс-служба РСО.

"С 2022 года на территории особой экономической зоны "Алабуга" регулярно реализуются трудовые проекты Российских студенческих отрядов по трем направлениям деятельности. За это время на предприятиях было трудоустроено более 7 тыс. студентов РСО из 57 регионов России", - говорится в сообщении.

С 2024 года к трудоустройству привлечены и подростки старше 16 лет. Благодаря взаимодействию ОЭЗ "Алабуга" и РСО более 500 участников студотрядов стали штатными сотрудниками подразделений особой экономической зоны.

"Благодаря тесному взаимодействию, мы не только предоставляем молодым людям уникальные возможности для профессионального роста и формирования важных компетенций, но и способствуем становлению их карьеры в различных отраслях. Этот успешный опыт показывает, как развитие молодежных инициатив и привлечение молодежи к рабочим проектам может стать основой для укрепления кадрового потенциала регионов и страны в целом", - отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.

Во время трудового сезона студенческие строительные отряды занимаются возведением инфраструктуры для сотрудников, в том числе офисов и жилых комплексов. Участники РСО выполняют отделочные и подсобные работы, а также монтаж электрики, водоснабжения и канализации. Подростки работают подсобными рабочими, уборщиками и озеленителями под руководством совершеннолетних наставников РСО.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи, в нем состоит более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.